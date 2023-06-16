YKS öncesi öğrenciler Hacı Bayram Veli Türbesi'nde dua etti

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınava girecek yüzlerce öğrenci, ailesiyle beraber Hacı Bayram Veli Türbesi'ne giderek dua etti. Ankara'nın sembol camilerinden ve türbelerinden olan Hacı Bayram Veli Camii'ne gelerek türbe önünde Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden öğrenci ve veliler, duygularını dile getirdi.

Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınava girecek yüzlerce öğrenci, ailesiyle beraber Hacı Bayram Veli Türbesi'ne giderek dua etti.

Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS öncesinde öğrenciler ve veliler, Hacı Bayram Veli Türbesi'ne akın etti. Ankara'nın sembol camilerinden ve türbelerinden

olan Hacı Bayram Veli Camii'ne gelerek türbe önünde Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden öğrenci ve veliler, duygularını dile getirdi.

"Çileye talibim, bundan dolayı asker olmak istiyorum"

YKS'ye girecek öğrencilerden İbrahim Bütüner, kendisine ve sınava hazırlananlara başarılar dileyerek, "Hedefim askerlik. Çileye talip olup şehit olmak istiyorum. Gayret bizden, takdir Allah'tan. Ben ve yaşıtlarım elimizden geleni yaptık. Allah isteyen, çabalayan herkese nasip etsin. Bu dine ve ümmete faydası olacak herkese nasip etsin inşallah" dedi.

"Hem deprem bölgesinden gelip hem de üniversite sınav öğrencisi olmak çok zor"

Dua etmeye gelenler arasında depremzedeler de vardı. Ailesiyle beraber depreme Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yakalanan Sümeyra Çakır, depremin ardından Ankara'ya yerleştiklerini aktararak, "Hem deprem bölgesinden gelip hem de üniversite sınav öğrencisi olmak çok zor. Çünkü sınava hazırlandığın arkadaşlarını, öğretmenlerini bir gecede kaybediyorsun. Bu psikolojiyi daha atlatamamışken, girecek bir evimiz yokken gireceğimiz bir sınavın olması çok zor. Her şeye rağmen hayat devam ettiği için pes etmeden çalışıyorum. Ailemle beraber Ankara'ya geldiğimden beri derslerime çalışmaya devam ettim. Sınav öncesinde manevi bir atmosfer için geldik. Bu süreçte insanın maneviyata çok ihtiyacı oluyor. Sayısal öğrencisiyim. Tıp okumak istiyorum. Ders çalışırken depreme yakalanan ya da deprem sabahı uyandığımda enkaz altında dün birlikte çözdüğümüz testi bulduğum arkadaşım için çalışmaktan hiç vazgeçmedim. Bende dört yıldır emeği geçen Mehmet öğretmenim ve Enes öğretmenim için pes etmedim, edemem çünkü hayallerimiz ortaktı" dedi.

Reşat Şenparlak, hedefinin Ankara'da bir üniversitede makine mühendisliği okumak olduğunu dile getirerek, "İki senedir yoğun uğraşlar verdim. Emeklerimizin boşa çıkmaması için tevekkül ettik. Öncelikle manevi değer olarak da buraya geldik. Emeklerimizin boşa çıkmaması için" diye konuştu.

Sınavda başarılı olabilmek adına çok dua ettiğini anlatan Meryem Meva Yalıcı, "İnşallah Allah dualarımız kabul eder ve çok güzel netler ortaya çıkarırız. Sayısal alanındayım. Veteriner olmak istiyorum. Biraz korku, heyecan ve stres var ama. Yarın elimden geleni yapacağıma inanıyorum. Dualarıma da bunu ekledim. Bu zamana kadar elimden geleni yaptım. Duamı da yaptım. Yarın inşallah istediğimiz sonuçları alırız" ifadelerini kullandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 3 milyon 527 bin 466 adayın katılımıyla yarın düzenlenecek. - ANKARA