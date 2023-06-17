YKS'nin ilk oturumu TYT'ye giren adaylar sınav heyecanı yaşadı

Sakarya, Kocaeli, Düzce, Karabük, Bolu, Bartın ve Zonguldak'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren adaylar, sınav heyecanı yaşadı. Sakarya'da sınav yerlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrolünün ardından içeri alındı. Bazı velilerin okul önlerinde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiği görüldü. Kocaeli'de İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, erken saatlerde velileriyle okula geldi. Okul bahçesine alınmayan veliler, çocuklarının başarısı için dışarıda dua etti. Karabük Üniversitesindeki fakülte binalarına aileleriyle gelen adaylar, güvenlik kontrolünün ardından salona alındı. Bartın Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesinde sınava girecek adaylar, erken saatlerde okul bahçesinde yoğunluk oluşturdu. Düzce'de sınava giren adaylar, güvenlik tedbirleri kapsamında okullara alındı. Bolu ve Zonguldak'ta da YKS adayları sınav heyecanı yaşadı.