YKS'nin ilk oturumu Kayseri'de başladı

Kayseri'de 17-18 Haziran'da toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı. 2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumu Sınavı, toplam 3 oturumda yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 3,5 milyon adayın yarışacağı sınavın ilk oturumu Kayseri'de de öğrencilerin heyecanı ile başladı.

Kayseri'de 17-18 Haziran'da toplam 3 oturumda yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu başladı.

2 gün sürecek Yükseköğretim Kurumu Sınavı, toplam 3 oturumda yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre 3,5 milyon adayın yarışacağı sınavın ilk oturumu Kayseri'de de öğrencilerin heyecanı ile başladı. Sınava girecek öğrenciler kontrol noktasından geçerek sınıflarına yerleştirilirken, okulların kapısının önünde de dua eden veliler de heyecanlı bekleyişe geçti. - KAYSERİ