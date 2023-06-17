YKS'nin birinci oturumu yapıldı

Muğla, Isparta ve Burdur'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Adaylar sınav salonlarına girmeden önce gerekli kontrollerden geçirildi. Sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimlerinden 120 soru yöneltildi.

Muğla, Isparta ve Burdur'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Muğla'daki okullarda sınava girecek öğrenciler, gerekli kontrollerin ardından okul binalarına geçti.

Üstleri arandıktan sonra kimlik kontrolünün ardından binaya alınan adaylar, sınav salonlarındaki yerlerine oturdu.

Bazı adaylar, kapıların kapanmasına az bir süre kala sınav salonlarına giriş yaptı. Adaylar sınava girdikten sonra yakınlarından bazıları, dua ederek bekleyişini sürdürdü.

Burdur

Burdur'da 59 liseden mezun 11 bin 279 öğrenci ilk defa YKS heyecanı yaşadı.

Sabah erkenden sınav merkezlerine gelen gençler, binaya giriş saati geldiğinde güvenlik kontrolünden geçti.

Üstleri arandıktan sonra kimlik kontrolünün ardından binaya giren adaylar, sınav salonlarındaki yerlerini aldı.

Bazı öğrenciler de saatinde gelmediğinden binaya alınmadı. Sınava giremeyenler üzüntü yaşadı.

TYT oturumunda yaklaşık 3 saat ter döken üniversite öğrencisi adayları saat 13.00'te sınavdan çıktı.

Sınavda adaylara Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimlerinden 120 soru yöneltildi.

Isparta

Isparta'da da sınava girecek öğrenciler, sabah erken saatlerde velileriyle birlikte sınav merkezlerine geldi.

Güvenlik kontrolünden geçen adaylar, salonlardaki yerine geçti. Sınav merkezlerinin önünde güvenlik güçlerince tedbir alındı.