YKS'nin birinci oturumu yapıldı

İzmir, Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı. Bazı anne ve babalar okulların çevresinde çocuklarını bekledi.

İzmir, Denizli, Manisa, Uşak ve Aydın'da üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) yapıldı.

Öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı. Bazı anne ve babalar okulların çevresinde çocuklarını bekledi.

Kuzenini sınava getiren Mert Yorulmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trafik açık olduğu için rahat geldik. Erkende çıktığımız için sınava zamanında yetiştik. Bazı kişiler sınava son anda yetişti. Umarım kimse geç kalmaz. Bütün herkese başarılar diliyorum." dedi.

Oğlu sınava giren Hüseyin Günay da şunları kaydetti:

"İnşallah başarılı bir şekilde sınavı tamamlar. Biraz erken geldik ve bekledik oyalandık sınav öncesi. Bu ikinci sınavı oluyor. Daha önce bir sınavı kaçırdığı için girememişti. İnşallah bu defa geldiğine de girdiğine de değer. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum."

Denizli, Uşak, Aydın ve Manisa'da da adaylar TYT'de ter döktü. Sınav öncesinde, sınav merkezleri çevresinde yoğunluk yaşandı.