YKS maratonu: Sınava son dakika koşarak girdiler

Samsun'da üniversite hayali kuran gençlerin YKS heyecanı

SAMSUN - Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı. Sınav salonunun kapılarının kapanmasına 1 dakika kala bazı adaylar dışarıda bekleyen velilerin alkışları eşliğinde koşarak sınava yetişti.

Samsun Ondokuz Mayıs ÜniversitesiEğitim Fakültesi'nde üniversite sınavına girecek olan öğrenciler heyecanları yüzlerinden okundu. Aileler ve öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren heyecan dolu bir bekleyiş içine girdi. Öğrenciler sınav yerlerine saat 10.00'a kadar kapıdaki güvenlik kontrolleri eşliğinde alındı. Sınav salonlarının kapısının kapanmasına 1 dakika kala ise bazı adaylar zamanla yarıştı. Sınav salonuna koşarak giren adayları ise çevredeki veliler alkışladı. Bir aday ise sınav başlamasından 5 dakika sonra gelince salona alınmadı. Kapıların kapanmasıyla heyecanlı bekleyiş yaşandı. Öğrencilerin aileleri dışarıda dualar etti.

Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav, saat 13.00'e kadar sürecek.