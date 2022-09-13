YKS ek tercihlerde bulunan birçok öğrenci heyecanla açıklanma tarihini bekliyor. YKS ek tercihlerinin açıklanmasını bekleyen birçok öğrenci YKS Ek tercih ne zaman açıklanacak? Ve YKS Ek tercih açıklanma tarihi ne zaman? Sorularını merak ediyor. Peki, YKS Ek tercih ne zaman açıklanacak? YKS Ek tercih açıklanma tarihi ne zaman?

Yks Ek tercih ne zaman açıklanacak? Sorusu, YKS ek tercihlerde bulunan öğrencilerin en merak ettiği soru oluyor. Son zamanlarda internet üzerinde sık sık araştırılan bu konuyu sizler için yanıtladık. Peki, YKS Ek tercih ne zaman açıklanacak? YKS Ek tercih açıklanma tarihi ne zaman?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

14 Ağustos tarihine kadar devam eden YKS ek tercih ödemelerinin sona ermesinin ardından beklenen YKS ek tercihlerin sonuç henüz belli olmadı. YKS ek tercih sonuçları belli olduğunuzda haberimiz güncellenecektir.

YKS EK TERCİH KAYITLARI HANGİ TARİHTE?

YKS ek yerleştirme kayıtları 26 Eylül - 30 Eylül tarihleri, YKS ek tercih sonuçları elektronik kayıtları ise 25 Eylül - 28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.