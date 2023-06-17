YKS Denizli'de başladı: Kapıları geç kalanlar için kapattılar

Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün saat 10.15'te başladı. Yurdun dört bir yanından olduğu gibi Denizli' de de saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, sınava yetişemeyen öğrenciler ise kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.

Milyonlarca üniversite adayının beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bugün saat 10.15'te başladı. Yurdun dört bir yanından olduğu gibi Denizli' de de saatler 10.00'ı gösterdiğinde okul kapıları kapatılırken, sınava yetişemeyen öğrenciler ise kapıdan geri dönmek zorunda kaldı.

Denizli'de YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15.'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Saat 10.00'da ise okullara girişler kapatıldı. Sınava erken gelenlerin yanı sıra geç kalanlar da vardı. YKS'nin 1. oturumuna girecek olan bazı öğrenciler koşup depar atmalarına rağmen sınava geç kaldı. Bazı öğrenciler kapıdaki görevlilere, dil dökseler de içeri alınmadı.

"Biz de heyecan var"

İkinci üniversiteyi okumak için sınava girdiğini söyleyen Hatice Çankaya, "Benim ikinci üniversitem olacak. Benden ziyade daha genç arkadaşlarımızın gönlü bahtı açık olsun. Biz zaten okuduk ve işimizi gücümüzüm aldık. İkinci üniversite için buradayız. Biz de heyecan var. İnşallah hepimiz başarılı oluruz. Vatana millete hayırlı evlat olurlar" dedi. - DENİZLİ