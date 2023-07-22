Geçtiğimiz ay yapılan Yükseköğretim Sınavında Bitlis'ten Elif Melike Çağatay adlı öğrenci Türkiye sıralamasında 138'ncisi oldu. Öğretmenlerinin ve ailesinin desteğiyle büyük bir başarı elde eden Çağatay, kitap okumanın da başarısında önemli bir rol oynadığını belirtti.

Yks'de Türkiye 138'ncisi Bitlis'ten Elif Melike Çağatay oldu

BİTLİS - Geçtiğimiz ay yapılan Yükseköğretim Sınavında Bitlis'ten Elif Melike Çağatay adlı öğrenci Türkiye sıralamasında 138'ncisi oldu.

Haziran ayında yapılan YKS'de Bitlis'ten ilk bin'e 3 öğrenci girerken Nurullah Eren Anadolu Lisesinde mezun olan Elif Melike Çağatay büyük bir başarı elde ederek 138'nci oldu. Öğretmenlerinin ve ailesinin her daim kendisine yardımcı olduklarını anlatan Çağatay, "Kitap okumamın da başarımda büyük bir rolü var" dedi.

"Her zaman öğretmenlerimin ve en önemlisi ailemin desteğini arkamda hissettim"

Üniversite sınavında 505 puan alarak Türkiye genelinde büyük bir başarı yakalayan Çağatay, "Bu yıl Nurullah Eren Anadolu Lisesinden mezun oldum. Üniversite sınavında 505 puan alarak Türkiye genelinde 138'nci oldum. Üniversite sınavı katiyen kolay bir süreç değil. Çünkü düzenli çalışmayı gerektiriyor. Benim kazanmamı sağlayan en önemli unsur bu zamana kadar düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanmış olmamdı. Doğu Anadolu Bölgesinde olduğum için dezavantajlı olduğumu hiçbir zaman düşünmedim ve devlet okulunda okumama rağmen de düşünmedim. Her zaman öğretmenlerimin ve en önemlisi ailemin desteğini arkamda hissettim. Benim kazanmamı sağlayan en önemli unsurlar bunlardı sanırım" dedi.

"İstediğim bölüm medya ve görsel sanatlar bölümüydü"

Sınava çalışmaya başladığından beri kendince belirlemiş olduğu hedef istikametinde çalıştığını belirten Elif Melike Çağatay, "Sınava çalışmaya başladığım süreçten itibaren hedefim belliydi. İstediğim bölüm ise Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümüydü. Bu sıralamayla bu bölümü tutturabileceğimi düşünüyorum. Yola çıkarken de bunu düşünerek çalışmaya başladım. Üniversite sınavına çalışmak bizim sosyal hayatımızı azaltıyor. Ama sosyal hayat olmadan da olmuyor çünkü kimi zamanlar iniyorsunuz kimi zamanlar çıkıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir arpa boyu yol almamışım diyorsunuz. Ama günün sonuna baktığınızda ilerlemiş oluyorsunuz" diye konuştu.

"Arkadaşlarımın desteğini hissetmek kendime olan güvenimi geliştirdi"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde arkadaşını kaybettiğini ifade eden Çağatay, "Bu başarıda benim arkadaşlarımın payı da çok fazla açıkçası. Çünkü onların desteğini hissetmekte benim kendime olan güvenimi geliştirdi. Bu yıl ülkemiz adına bir deprem felaketi gerçekleşti. Bundan dolayı biraz buruk bir şekilde girmiştim sınava, çünkü bende bir arkadaşımı kaybettim" dedi.

"Sınav sonucunu beklemek sınava girmekten daha heyecanlıydı"

"Sınava girdiğimde herkes gibi tabi ki heyecanlıydım. Ama açıkçası sınavın sonucunu beklemek daha heyecanlıydı. Çünkü sınavda ne yaptığımı nasıl bir sonuç elde edeceğimi çok merak ediyordum" diyen Çağatay, "Kimse sınava girdiğinde ilk 100 yapacağım diye beklemez. Ama ben düzenli çalışmamın meyvesini alacağımı düşünüyordum. Çünkü sınav sistemi düzenli çalışmayı gerektiriyor. İyi bir şey yapacağımı az buçuk tahmin ediyordum" diye konuştu.

"Devlet okulunda okumak katiyen dezavantajlı bir durum değil"

Çok iyi öğretmenlere sahip olduklarını söyleyen Elif Melike Çağatay, "Bence hiçbir şekilde dezavantajlı değiliz çünkü çok iyi öğretmenlere sahibiz. Devlet okulunda okuyoruz bunun bir dezavantajlı olduğunu düşünmek katiyen doğru değil. Gerçekten bu konuda öğretmenlerime teşekkür ederim. Hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar her zaman desteklediler. Ne zaman bir sorunum olursa olsun arkamda durdular. Bence bu büyük bir avantajdı benim için" diye konuştu.

"Sınava girecek arkadaşlarıma en büyük önerim kitap okumalarıdır"

Çağatay, "Sınava girecek arkadaşlarıma katiyen düzenli bir kitap okuma alışkanlıklarını elde etmelerini önerebilirim. Bunun haricinde katiyen vazgeçmemelerini herkesin de hayatında inişler ve çıkışların olduğunu ve bunun da normal olduğunu söyleyebilirim. Ama günün sonunda hedefimize ulaşmanın imkansız olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.

"Ailem sınav sürecinde de bölüm seçmemde de hep arkamda oldular"

Sınava hazırlanma sürecinin psikolojik açıdan yorucu bir süreç olduğunu belirten Çağatay, "Ailem benim bölüm tercihimde de çalışmamda da her daim arkamda durdular. Ne yaparsam yapayım destekleyeceklerini söylediler. Bu beni çok mutlu etti açıkçası çünkü sınava hazırlanmak psikolojik açıdan yorucu bir süreç ve bir insanın desteğini mutlaka arıyorsunuz. Ailemin desteğini hissetmek benim için çok güzel oldu" şeklinde konuştu.