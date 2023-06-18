YKS'nin ikinci oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye genelinde yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Beyoğlu'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nde sınava girecek olan adaylar yakınlarıyla saatler öncesinden okula geldi. Sınav öncesi görevliler tarafından evrakları kontrol edilen öğrenciler, üst araması yapıldıktan sonra sınava girecekleri salonlara yönlendirildi. Sınav öncesi bahçeye alınan veliler, öğrencilerin okula girmeye başlamasıyla bahçeden çıkarıldı. Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden toplam 160 soru sorulan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için saatler 10.00'u gösterdiğinde kapılar kapandı.

"HEM KIZIMIN GELECEĞİNİ TAYİN EDECEĞİ BİR GÜN, HEM DE BABALAR GÜNÜ"

Babalar Günü'nde kızını İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sınava getiren Önder Koldaş ise, "Çok özel bir gün tabi.. Babalar Günü olması dışında kızımın geleceğini tayin edeceği bir gün. Sınava girdi dünkü sınavdan da başarıyla çıktı. Bugünkü sınavdan da öyle çıkacağına eminim. Ona olan sevgim ve güvenim sonsuz. Şu anda hiç heyecanım yok. Eminim başarılı olacağıma. Yolu açık olsun. Onun için en iyisi neyse o olsun tek dileğim bu " diye konuştu.

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"İNŞALLAH ÖĞRENCİLERİN EMEKLERİ BOŞA GİTMEZ"

Bir başka veli ise, "Kızımla aynı heyecanı paylaşıyorum . Aşırı derecede stresliydi. İlaç kullanmaya kadar gittik. Son haftalarda ağlamalar da vardı maalesef. Gençlerin sınavdan dolayı psikolojilerinin bozulması, bu kaygıyı yaşamalarını hiç doğru bulmuyoruz ama mecburuz. Psikoloji istiyor. Umarım olur " şeklinde konuştu. Yabancı Dil Testi (YDT) ise, ayrı bir oturum olarak 15.45'te başlayacak. 80 soru sorulacak Yabancı Dil Testinde süre 80 dakika olacak.