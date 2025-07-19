YKS 2025'te Türkiye Birincisi Mehmet Sarak'tan İlham Verici Başarı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2025 ( Yks ) sonuçlarına göre, Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında, İngilizce alanında, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Mehmet Sarak, birinciliği elde etti. Şampiyon olduğunu memleketi Afyonkarahisar'da öğrenen Sarak, Bu başarı sadece bir puan ya da sıralama değil benim için. Yıllarca süren bir emeğin, sabrın ürünü. Bu başarıyı elde edebilmek için uzun bir süre boyunca istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalıştım" dedi.

ÖSYM, 2025 YKS sonuçlarını bugün açıkladı. Sonuçlara göre, Yabancı Dil Testi oturumlarında İngilizce'de, Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nden Mehmet Sarak, birinciliği elde etti. Babası aile hekimi olan, annesi eczacı olan Sarak, birinci olduğu haberini memleketi Afyonkarahisar'da aldı. Asistan hekim olan ablası ile İzmir'de aynı evi paylaşıp lise eğitimini sürdüren Sarak, "Bugün hayatımın belki de en unutulmaz anlarından birini yaşıyorum. YKS 2025'te İngilizce'de, Türkiye birincisi oldum. Bu başarı sadece bir puan ya da sıralama değil benim için. Yıllarca süren bir emeğin, sabrın ürünü. Bu başarıyı elde edebilmek için uzun bir süre boyunca istikrarlı ve disiplinli bir şekilde çalıştım" diye konuştu.

HEDEFİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Sayısalda özellikle bilgisayarda olimpiyat geçmişinin kendisine kolaylık sağladığını dile getiren Sarak, "Hedefime ulaşmak için planlı hareket ettim. Zorluklar karşısında pes etmedim. Sabırlıydım. Özel ders almadım ya da bir dershaneye gitmedim. Okulda derslerimi çok iyi dinledim. Verilen ödevleri yaptım. Okulun son gününe kadar okuluma devam ettim. Bu noktada geriye dönüp baktığımda lisede yaptığım okul tercihinim ne kadar doğru olduğunu görebiliyorum. Bana rehberlik eden, potansiyelimi fark etmemi sağlayan, zorlandığım anlarda destek olup yolumu aydınlatan tüm öğretmenlerim ve okul yöneticilerime teşekkür ediyorum" dedi. Ailesine de teşekkür eden Sarak, hedefinin bilgisayar mühendisliği olduğunu belirtip, "Umarım elde ettiğim bu başarı emek veren ve hayal kuran tüm arkadaşlarıma ilham olur" dedi.

AYNI KAMPÜSTEN İKİNCİ KEZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ ÇIKTI

Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü, Sarak ile birlikte YKS'de ikinci kez Türkiye birincisi çıkarma başarısını elde etti. 2019 YKS'de aynı okulda eğitim gören Berke Çalışkan'da, TYT'de Türkiye birincisi olmuştu. Bahçeşehir Koleji İzmir 50. Yıl Kampüsü Lise Müdürü Dr. Aylin Gil, "6 yıl içinde YKS'de, okulumuzdan iki Türkiye birincisi çıkarmamız, ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Başarı bizim için tesadüf değil. Verdiğimiz kaliteli eğitimin başarılarla taçlanan bu sonuçları, hepimizi çok mutlu etti, büyük gurur duymamıza sebep oldu" dedi.