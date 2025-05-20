Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alacak Okullar İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı

Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alacak Okullar İçin Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, yetenek sınavıyla öğrenci alacak okullar için başvuru kılavuzunu yayımladı. Başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacakken, yetenek sınavı sonuçları 11 Temmuz 2025'te açıklanacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı tarafından yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar için başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvurular 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine, yetenek sınavı puanına göre öğrenci alınmasına ilişkin usul ve esasları içeren başvuru kılavuzu yayımlandı. Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara başvurular, 10-23 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacak. Adayların yetenek sınavı giriş tarihleri ise 26 Haziran 2025'te ilan edilecek. Yetenek sınavlarının yapılması ve sonuçların sisteme girilmesi, 27 Haziran-8 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeleri, 11 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek. Asıl listeden kazanan adayların kesin kayıtları, 12-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yetenek sınavıyla ilgili süreçler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

EK KONTENJANLAR, 18 AĞUSTOS'TA İLAN EDİLECEK

Kayıt hakkı kazanamayan adaylara yönelik ek yerleştirme için boş kontenjanlar 18 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kontenjanlar için 18-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında tercihler alınacak, boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları ise 25 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. Ek yerleştirme sürecinde kayıt hakkı kazananların işlemleri, 25-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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