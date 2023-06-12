Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Karadeniz Bölge Finali Yapıldı

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Karadeniz Bölge Finali, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gerçekleştirildi. Gençleri bağımlılıktan uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen turnuvaya 10 binden fazla öğrenci ve 4 bine yakın öğretmen katıldı. Şampiyon ise Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nden Yağız Kaygı ve Ceren Yavuz oldu.

Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Karadeniz Bölge Finali, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde gerçekleştirildi.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Karadeniz Bölge Finali, Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda yapıldı.

Gençleri bağımlılıktan uzaklaştırmak amacıyla düzenlenen turnuva kapsamında, dokuz final şampiyonasından oluşan turnuvaya 10 binden fazla öğrenci ve 4 bine yakın öğretmen katıldı.

İki okuldan 8 öğrencinin katıldığı turnuvanın şampiyonu Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nden Yağız Kaygı ve Ceren Yavuz, turnuvanın en iyi konuşmacısı ise Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nden Yağız Kaygı oldu.