Yesevi Sinema Akademisi İmam Hatip Lisesi öğrencilerine kapılarını açıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde Uluslararası Sinema Derneğince düzenlenen 'Yesevi Sinema Akademisi'ne başvurular alınıyor. Akademide öğrenciler, sinema dünyasının farklı yönlerini keşfetmek için yönetmenlik, kurgu, oyunculuk, görüntü yönetmenliği, senaryo ve yapımcılık gibi konuları alanında uzmanlardan öğrenme fırsatı bulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Önder İmam Hatipliler Derneği işbirliğinde Uluslararası Sinema Derneğince düzenlenen "Yesevi Sinema Akademisi"ne başvurular alınıyor.

Uluslararası Sinema Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Akademi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destekleriyle sinema sanatına meraklı imam hatip lisesi öğrencileri için kapılarını açacak.

Toplam 8 hafta sürecek program, Akademi Beyoğlu'nda her cumartesi katılımcıları ağırlayacak. İlk dersin 7 Ekim'de yapılması planlanan Akademi'nin son başvuru tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı.

Akademide öğrenciler, sinema dünyasının farklı yönlerini keşfetmek için yönetmenlik, kurgu, oyunculuk, görüntü yönetmenliği, senaryo ve yapımcılık gibi konuları alanında uzmanlardan öğrenme fırsatı bulacak.

Bekir Bülbül, Mürşit Bağ, Mehmet Uyar, Betül Demir, Ömer Miraç Tunç, Haluk Göl ve İsmet Arasan'ın ders vereceği akademinin son iki haftasında katılımcılar kendi kısa film projelerini hayata geçirebilecek.

Ayrıca Mesut Uçakan, Nazif Tunç, İhsan Kabil, Murat Pay, Hilal Çelenk ve Ahmet Edebali ustalık sınıflarında akademide öğrencilerle bir araya gelecek.

Yesevi Sinema Akademisi, geleceğin sinemacılarını yetiştirmeyi ve Türk sinemasının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Sinema Derneği Başkanı yönetmen Nazif Tunç şunları kaydetti:

"Niyetimiz, sinemanın hakikat kapısını bulduracak bir sanat olması. Makine dairesinden perdeye doğru akan kuvvetli ışığın gönülleri de arındırması çabasındayız. Sinemamızın öncelikle insanın öz fıtratını keşfetmesine ihtiyaç var. İmam hatip liselerinde gelenekli sanatlarımızı da yüceltmiş olan bu anlayışa aşina bir gençlik var. Bu gençlerin maneviyatla pişmiş gönüllerini sinemaya ısındırmalıyız."