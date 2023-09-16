Yerli ve Milli Parti, okul kantinlerinde devlet desteği talep ediyor

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, okul kantinlerindeki gıda maddelerinin devlet tarafından karşılanmasını talep etti. Mutlu, kantinlerin kiralanması yerine okul müdürlüklerinin doğrudan işletmesini önerdi.

Yerli ve Milli Parti (YMP) Genel Başkanı Teoman Mutlu, "Okul kantinlerindeki gıda maddelerinin yarısını devlet tarafından karşılansın. İlaç desteklerinde nasıl bir sübvansiyon sağlanıyorsa, okul kantinlerinde de aynı desteği bekliyoruz" dedi.

Mutlu, "Devletimiz büyüktür, çocuklarımıza gıda desteğinde bulunmasını talep ediyoruz. Eğer bu sübvansiyon gerçekleştirilemezse, kantinlerin kiralanması sona erdirilsin. Okul müdürlükleri doğrudan kantinleri işletsin. Böylece okullar doğrudan daha uygun fiyata gıda maddesi alabilir ve maliyetine öğrencilere sunar" diye konuştu.

Muhalefet partilerine de seslenen Mutlu, "Koltuk kavgalarıyla meşgul olan diğer partilere sesleniyoruz; çocuklarımızın bir damla gözyaşı için bütün koltuklar kurban olsun" ifadelerini kullandı.