Yenişehir Belediyesi, ikinci Beceri Temelli Eğitim Merkezi'ni hizmete açacak

Mersin Yenişehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Mecliste konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, Menteş Mahallesi'nde 3-6 yaş arasındaki çocukların gelişimi için inşa ettikleri ikinci Beceri Temelli Eğitim Merkezi'ni (BETEM) 11 Eylül'de hizmete açacaklarını söyledi.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan Mersin Yenişehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Toplantısı'nda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi'nin 11 Eylül'de açılacağını belirterek, kısa süre içerisinde taziye evi, rehabilitasyon merkezi ve bir kültür alanının da temelini atacaklarını söyledi.

Çocukları BETEM'de eğitim gören ailelerin Yenişehir Belediyesi olarak kendilerinden ilkokul yapmalarını da istediklerini kaydeden Özyiğit, ilkokul yapmak için çalışmalarına başladıklarını da ekledi. Başkan Abdullah Özyiğit, şöyle konuştu:

"Mehmet Sadık Gürsoy Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM) bizim Yenişehir Modeli dediğimiz Erken Çocukluk Gelişimi Projemizin bileşenlerinden biri. Projemiz 7 halkadan oluşuyor, çocuğumuzu daha sıfır yaşından ele alıp yetiştiriyor ve gelişimlerini sağlayarak, aileleri yönlendiriyoruz. Fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırabilecek biçimde uyguladığımız bir projemiz. İlkini Fuat Morel Mahallemizde açtığımız Ömer Faruk İlbilgen Beceri Temelli Eğitim Merkezi(BETEM)'nden sonra Menteş Mahallemizde kurduğumuz ikinci BETEM'de de her çocuğumuzun beceresini tespit edip onun yönlenebileceği alanları belirleyerek gelişimini sağlayacağız. Geçen hafta KRT televizyonunda bir canlı yayına katıldık. Orada çocuğu BETEM'de eğitim alan bir anne de yayına konuk oldu. Çok güzel şeyler söyledi. ve bizden bir ilkokul istedi. Daha önce de bu yönde talepler gelmişti.Ben de kendisine Yenişehir, Mersin'in ve belki Türkiye'nin ilçe olarak en çok okulun olduğu yer. Bu kadar çok okul varken neden bizden okul yapmamızı istiyorsunuz diye sordum. Aldığı eğitimin niteliğini överek o kaliteyi kaybetmeyi istemediklerini ve bizim eğitim anlayışımızın devam etmesin istediklerini söyledi. İkinci BETEM, 11 Eylül'de okullarla birlikte hizmete girecek. İnşaatı üstlenen iş insanı Alper Gürsoy'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine Menteş Mahallemizde taziye evi ve kütüphaneden oluşan bir kültür kompleksi inşa etmiştik, onun da yapımını tamamlayarak, taziye evini hizmete açmıştık. Şimdi kısa süre içerisinde bir taziye evi, kültür alanı ve rehabilitasyon merkezinin de temellerini atacağız."

22-24 Eylül günlerinde yapılacak 21. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 200 bin TL maddi destek sağlanması ile ilgili gündem maddesi Yenişehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek komisyonlara havale edildi.