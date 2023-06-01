Yenimahalle Belediyesi KPSS Hazırlık Kampı Düzenliyor

Yenimahalle Belediyesi, Temmuz ayında gerçekleşecek KPSS sınavı öncesi memur adayları için KPSS hazırlık kampı düzenliyor. Pegem Akademi iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye'nin en büyük KPSS Hazırlık Kampı, Yenimahalle'de başlıyor.

Yenimahalle Belediyesi, Temmuz ayında gerçekleşecek KPSS sınavı öncesi memur adayları için KPSS hazırlık kampı düzenliyor. Pegem Akademi iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlenen Türkiye'nin en büyük KPSS Hazırlık Kampı, Yenimahalle'de başlıyor. Toplamda 9 gün sürecek eğitim programı, KPSS'ye girecek adaylara sınav öncesi genel tekrar imkanı sağlayacak. Başkent genelinde KPSS'ye girecek tüm adayların katılabileceği Genel Tekrar Kampı ücretsiz olacak.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek eğitim kampı, 5-10 Haziran (Genel Yetenek Genel Kültür) ve 12-14 Haziran (Eğitim Bilimleri)günleri arasında gerçekleşecek. Binlerce kişinin katılması beklenen kampa, pegemakademi.com internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. 6 gün genel yetenek, genel kültür ve 3 gün eğitim bilimleri konularında eğitim alacak öğrencilerin dersleri, saat 09.00'da başlayıp, 18.00'de sona erecek.

10 eğitmenin 110 saat ders anlatacağı Genel Tekrar Kampı'nda, memur adayları için genel tekrar kitapları özel olarak hazırlandı. Kampa katılacak adaylar özel olarak hazırlanan hazırlık kitapları eşliğinde tüm derslerin tekrarı ve uygulamalı soru çözümleri ile sınava hazırlanma fırsatını yakalayacak. Bunun yanında KPSS kampı adaylara sınavda dikkat edilmesi gereken detayları öğrenme fırsatını da sunacak.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Yenimahalle'de yapılan yatırımların başında eğitimin geldiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ülkemizde özellikle son yıllarda yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle işsizlik sorunu çığ gibi büyüyor. Aileler çocuklarına büyük yatırım yapıyor, üniversiteye gönderiyor. Ne yazık ki gençlerimiz onca emek harcayarak tamamladıkları üniversite eğitimleri sonrasında işsizlik sorunu ile boğuşuyor. Yenimahalle Belediyesi olarak her yıl sınava hazırlanan gençlerimize yönelik KPSS hazırlık kampları düzenliyoruz. Bu sıkıntılı süreçte gençlerimizin yanında olmaktan ve onlara fayda sağlayan böylesine önemli bir hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Sınavlara hazırlanan tüm gençlerimize başarılar diliyorum" dedi.