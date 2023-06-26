Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri'nde LGS başarısı

Yenimahalle Belediyesi'nin öğrencilere eğitim desteği sağlamak ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla hizmete açtığı Destek Eğitim Merkezleri'nde Liselere Geçiş Sistemi'nde yüzde 55'e yakın başarı oranı yakalandı.

2023 LGS sınavına Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri'nde hazırlanarak giren 500'e yakın öğrenciden 90'ı sınavdan aldıkları başarılı sonuçlarla yüzde 15'lik dilime girerek Fen Liseleri'ne girebilme fırsatını yakaladı. Bunun yanında yüzde 55'e yakın başarı oranını yakalayan merkezlerde; 160'a yakın öğrenci aldıkları puanlarla Anadolu Liseleri'ne kayıt yaptırabilecek.

Yenimahalle'de eğitim seviyesinin artırılması amacıyla tüm olanakların seferber edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, şunları söyledi:

"Yenimahalleli gençler iyi okullarda okusun, geleceğin söz sahibi bireyleri olsun istiyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana okul öncesi eğitimden üniversiteye hazırlık sürecine kadar ekonomik durumu yetersiz olan ailelerimizin yanındayız. İlçemizin 6 ayrı noktasında konumlandırdığımız Destek Eğitim Merkezlerinde, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan, hazırlık kurslarının pahalı olmasından dolayı kurslara kayıt yaptıramayan öğrencilerimize yönelik okula yardımcı ve sınavlara hazırlık eğitimleri veriyoruz. Ülkemiz eğitim seviyesinin yükselmesi ile ilerleyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu çağın gereklerine uygun eğitimli bireylerin yetişmesinden geçiyor."

Destek Eğitim Merkezleri'nin başarı oranının günden güne arttığını aktararak sözlerini sürdüren Yaşar, "Eğitim yuvalarımıza gelerek yıl boyunca sınavlara hazırlanan gençlerimiz, hocalarımızın verdiği büyük emek ve gayret sayesinde meyvelerini veriyor. LGS sınavına destek eğitim merkezlerinde hazırlanan başarıya ulaşan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.