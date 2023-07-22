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Yalova Doğa Eğitim Merkezi Hafta Sonları Ziyarete Açıldı

Eğitim Haberleri

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çınarcık Şefliği'nde faaliyete geçen Doğa Eğitim Merkezi artık hafta sonları da ziyarete açık olacak. Merkezde anaokulu ve ilkokul çocuklarına doğa eğitim çalışmaları yapılıyor ve doğa etkinlikleri düzenleniyor.

Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çınarcık Şefliği'nde faaliyete geçen Doğa Eğitim Merkezi artık hafta sonları da ziyarete açık olacak.

Doğa Eğitim Merkezi hafta içi saat 8.30 - 17.30, hafta sonu saat 10.00 -15.00 arasında anaokulu ve ilkokul çocuklarına yönelik doğa eğitim çalışmalarına devam edecek. Etkinlik çerçevesinde endemik bitkiler, meyve ve orman ağaçları ile Yaban Hayvanı Rehabilitasyon Alanı'nında bulunan yaban hayvanlarının tanıtımı ve doğa etkinlikleri yapılıyor.

Bilgi ve randevu için Çınarcık Şefliği'ne başvuru yapılması gerektiği bildirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çınarcık Yalova Eğitim Haberler

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