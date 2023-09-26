Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversiteli gençlere yönelik telefon ve bilgisayar satışında vergisiz dönem başlayacağını açıkladı. Piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği verileceğini belirtti. Peki, Vergisiz telefon bilgisayar satışı ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada üniversiteli gençlere yönelik telefon satışı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz.'' ifadelerini kullandı. Peki, Vergisiz telefon bilgisayar satışı ne zaman başlayacak?

VERGİSİZ TELEFON BİLGİSAYAR SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerin merakla beklediği teknolojik cihaz desteği müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız." dedi.

Vergisiz telefon bilgisayar satışı tarihi henüz açıklanmadı.

9.500 TL ALTI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerin merakla beklediği teknolojik cihaz desteği müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. Piyasa fiyatının yüzde 44,4, bilgisayarlar için yüzde 16,7 tutarında destek sağlayacağız." dedi.

SAMSUNG : Samsung, hem üst düzey hem de orta segment telefonlar üretir. Orta segmentteki birçok modeli 9.500 TL altında bulunabilir.

GENERAL MOBILE : General Mobile orta segmentteki telefonları, genellikle 9.500 TL altında fiyatlarla satılıyor.

Infinix : Infinix, ekonomik olarak ugun fiyatlarla satılan akıllı telefonlar bulunuyor.

VİVO : Vivo, orta segmentteki modelleri 9.500 TL altında bulunabilir ve genellikle uygun fiyatlı ve iyi özelliklere sahip telefonlar satar

REALME : Genellikle yüksek performanslı telefonlar üretir. Fiyat/performans açısından dikkat çeken bir marka olarak öne çıkıyor.

TCL : TCL,. Temel ihtiyaçları karşılayacak özelliklere sahip telefonları bulunabilen TCL genellikle uygun fiyatlı akıllı telefonlar sunar.

TECNO : Tecno, özellikle giriş seviyesi telefonları uygun fiyatlarla temin edilebilirve ekonomik fiyatlarla özelliklere sahip telefonlar sunar.

XIAOMI : Xiaomi, genellikle uygun fiyatlı telefonlar sunmaktadır.