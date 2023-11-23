VEDAŞ Köy Okullarını Ziyaret Etti

Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) yetkilileri, Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de köy okullarını ziyaret etti, öğretmenlerin gününü kutladı.

VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay ve beraberindekiler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla köy okullarına ziyaretler gerçekleştirdi.

Talay, beraberindekilerle Van'ın Muradiye ilçesinde Kocasapan Köyü İlkokulu, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Orta Güleç Köyü İlkokulu, Bitlis'in Mutki ilçesinde Ocaklı Köyü İlkokulu ve Muş'un Çengilli Mezrası İlkokulunu ziyaret etti.

Okullarda görevli öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Talay, öğrencilere hediyeler ve öğretmenlere verdi.

Talay, okul ziyaretleri sırasında öğretmenlerin bitmek bilmeyen enerjilerine bir kez daha şahit olduklarını söyledi.

Köy ve mezra okullarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Talay, "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle hem fedakar öğretmenlerimizle buluştuk hem de öğrenci kardeşlerimizle zaman geçirme fırsatı yakaladık. Bizi misafir eden değerli öğretmenlerimize ve bizim için resimler çizen minik öğrencilerimize teşekkürlerimi sunarım. Aydınlık yarınlarımıza güvenle bakabilmemizi sağlayan başta hizmet bölgemizdeki öğretmenlerimiz olmak üzere tüm öğretmenlerimizin gününü kutlu olsun." dedi.