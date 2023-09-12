Van İl Jandarma Komutanlığı Okulları Ziyaret Etti

Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Jandarma trafik ekipleri ise okul servislerini denetledi ve sürücülere uyarılarda bulundu.