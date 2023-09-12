Van İl Jandarma Komutanlığı Okulları Ziyaret Etti
Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Jandarma trafik ekipleri ise okul servislerini denetledi ve sürücülere uyarılarda bulundu.
Van İl Jandarma Komutanlığı personeli, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okulları ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli sorumluluk bölgesindeki okulları dolaşarak eğitime başlayan öğrencilerin heyecanına ortak oldu.
Öğrencilerle sohbet eden jandarma personeli, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diledi.
Jandarma trafik ekipleri de okul servislerini denetledi, sürücülere uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA / Eğitim