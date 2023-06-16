Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Öğrenciler Karnelerini Aldı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta binlerce öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karnelerini aldı. İlçelerde düzenlenen karne dağıtım törenlerine Vali Yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürleri ve diğer yetkililer katıldı. Öğrencilerin heyecanlı anlarına tanıklık eden yetkililer, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta binlerce öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Van'da 301 bin 737 öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılının tamamlanmasıyla karnelerini aldı.

İpekyolu ilçesindeki Mehmetçik Selen İlk ve Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törene katılan Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencileri tebrik eden Balkanlıoğlu, "Öğrenci ve öğretmenlerimiz yıl boyunca büyük bir emek sarf ettiler, gayret gösterdiler. Başarılı bir eğitim sezonu geçirdik." dedi.

Hakkari

Kent genelinde 92 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Vali Yardımcısı Talha Battal ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Güzel Sanatlar Lisesi'de düzenlenen törende öğrencilere karne dağıttı.

Battal, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İl genelindeki 370 okulda görev yapan 4 bin 749 öğretmen de öğrencilerinin karne mutluluğuna ortak oldu.

Muş

Muş genelinde 6 bin 734 öğretmenin 693 okulda eğitim verdiği 117 bin 991 öğrenci karne alma heyecanı yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Borsa İstanbul İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Öğrencilere karne dağıtan Vali İlker Gündüzöz, gazetecilere, binlerce öğrencinin karne heyecanı yaşadığını söyledi.

Karnelerin çocuklara yol gösterici bir rehber olduğunu ve ailelerin bunu bu şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirten Gündüzöz, "Eğitimimiz hızla yükseliyor. Derslik başına düşen öğrenci sayımız standartların çok ilerisine geldi. Sevgili yavrularımızı tebrik ediyorum. İnşallah tatilde bol bol dinlenirler, kitap okurlar ve seneye daha enerjik gelirler." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç da öğrencilere karnelerini verdi.

Muş Valiliği tarafından öğrencilere hediyeler dağıtıldı.

Malazgirt ilçesinde de Atatürk İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, karnelerini dağıttığı öğrencilere başarı diledi.

Bitlis

TOKİ Ahmet Eren İlkokulunda karne dağıtımı öncesi Bitlis'teki şehitlerin isimlerinin yaşatılması amacıyla Çocuklar Gülsün Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince oluşturulan kütüphanenin açılışı için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğunu törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Üzerinde şehitlerin fotoğraflarının ve isimlerinin bulunduğu tişörtleri giyen öğrenciler, şehitlerin rütbelerini, isimlerini, şehit oldukları yerleri ve olayları söyledi.

Duygusal anların yaşandığı programda öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Dernek Başkanı Esra Tavlı'nın konuşmasının ardından Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak ve Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Bitlis Şehitler Kütüphanesi'nin açılışını yaptı.

Daha sonra okuldaki derslikleri gezerek öğrencilere karnelerini dağıtan Çağatay, gazetecilere, 2022-2023 eğitim öğretim dönemini dağıttıkları karnelerle tamamladıklarını söyledi.

Çağatay, "Açılışını yaptığımız kütüphane bizim için çok özellikli. Bitlis'teki şehitlerimizin isimlerini yaşatmak amacıyla yapıldı. Kütüphaneye gelen yavrularımız şehitlerimizin isimlerinin tamamını görecek. Şehitlerimizi unutmuyoruz. Bu nedenle yapılan bu çalışma çok kıymetli. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." diye konuştu.

İl genelindeki 747 okulda 110 bin öğrenci ve 5 bin 920 öğretmenle eğitim öğretim yılını tamamladıklarını belirten Çağatay, yarın üniversite sınavına girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.