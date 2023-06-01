Van Edremit'te Bilim ve Sanat Şenliği düzenlendi

Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen şenlikte öğrencilerin hazırladığı projeler tanıtıldı. Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışmasında bölge birincisi olan öğrenciler TÜBİTAK Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, çocuklar için yapılan çalışmalardan mutluluk duyduklarını belirtti.

Van'ın Edremit ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından bilim ve sanat şenliği düzenlendi.

Öğrenci ve velilerin ilgi gösterdiği şenlikte, birçok dalda hazırlanan projeler katılımcılara tanıtıldı.

Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında tarih ve kimya alanında bölge birincisi olan öğrenciler, TÜBİTAK Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Şenliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, temel prensibinin gelecek nesiller olduğunu ve onlar için çaba gösterdiğini söyledi.

Devletin ve milletin kaynaklarını çocuklar için harcanmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızı yüreklendiren ve destekleyen başta kıymetli öğretmenlerimiz olmak üzere Bilim ve Sanat Merkez'in çok kıymetli yöneticilerini canı gönülden tebrik ediyorum. Göreve başlayalı bir yıl oldu, çok güzel işler yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. 43 bağımsız anaokulumuz vardı şu anda 111 bağımsız anaokulu ve kreş yapıyoruz. Müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi yapıyoruz. Edremit'te bir kütüphane daha açtık. Çocuklarımızın kullanımına sunacağımız kültür merkezini kazandıracağız. 10 havuz ve 15 kapalı spor salonu yaptırıyoruz. Okul bahçelerine 250 voleybol ve basketbol sahası yaptık."