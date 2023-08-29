Van'daki yurtlar eğitim öğretim yılına hazır

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Van'daki yurtlar eğitim öğretim yılı öncesi hazır hale getirildi. Yurtlarda barınma ihtiyacının yanında, sportif ve kültürel etkinliklerin yapılacağı alanlar da oluşturuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Van'daki yurtlar eğitim öğretim yılı öncesi hazır hale getirildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda eğitim öğretim yılı öncesi hazırlıklar tamamlandı. Üniversite öğrencilerine sıcak bir ortam sunmak için gece gündüz hummalı bir çalışma yürütüldüğü belirtildi. Yurtlarda barınma ihtiyacının yanında, sportif ve kültürel etkinliklerin yapılacağı alanlar da oluşturuldu.

Yeni eğitim öğretim döneminde gençlerin faydalanacağı yurtların tam kapasite hazır olduklarını aktaran Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, "Yurtlarımızın tamamı her an kullanılabilecek vaziyette tutuluyor. Öğrencilerimizin tatilde oldukları dönemde nöbetçi kız-erkek yurtlarımız olduğundan sürekli gençlerimiz faydalanabiliyorlar. Yaz tatili döneminde yine bakanlığımız projelerinden olan 'seyahat sever' bünyesinde de yine gençlerimizi bu yurtlarımızda misafir ettik. Yeni dönem için de hazırlıklarımızı tamamladık. Gençlerimizi ikinci evleri olan yurtlarımıza bekliyoruz" dedi.

"Spor ve etkinlik alanları oluşturuldu"

Her yıl yapılması planlanan eğitim öğretim için yurtların hazır konumda tutulduğunu vurgulayan Özsoy, "Öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılanması dışında bu yıl gençlerimizin spor yapabilmeleri, kültürel etkinliklerde aktif yer almalarını sağlayacak projeler hayata geçirildi. Kampüs yerleşkesinde bulunan yurtlarımızda gençlik merkezleri, has odalar, eğitim sınıfları, halı saha, basketbol ve voleybol sahaları yapılarak gençlerimizin kullanımına sunuldu" ifadelerini kullandı.

Müdürlüğe bağlı Süleyman Şah Yurdunda gençleri spor etkinlikleri beklediğini aktaran Özsoy, "Tuşba ilçemiz Bardakçı Mahallesi'nde yeni bir nizami futbol ölçülerine sahip futbol sahası inşa ettik. Bu sahamız 7/24 yurdumuzda barınan gençlerimizin hizmetinde olacak. Aynı zamanda masa tenisi, fitness ve satranç salonlarımızla da öğrencilerimizin yoğun ders programlarından fazla kalan zamanlarını spora ayırmaları için çalışmalarımızı tamamladık. Tüm bu çalışmalar istikametinde büyük özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN