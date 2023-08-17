Van'da Yatılı Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Okçuluk Eğitimi

Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından düzenlenen Yatılı Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine okçuluk eğitimi verildi. Eğitim kapsamında öğrenciler hem dini bilgilerini geliştiriyor hem de okçuluk sporunu öğreniyorlar.