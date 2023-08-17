Van'da Yatılı Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Okçuluk Eğitimi
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Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından düzenlenen Yatılı Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine okçuluk eğitimi verildi. Eğitim kapsamında öğrenciler hem dini bilgilerini geliştiriyor hem de okçuluk sporunu öğreniyorlar.
Van'ın Özalp Müftülüğü tarafından Yatılı Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik okçuluk eğitimi düzenlendi.
Özalp İlçe Müftülüğü, 2023 Yatılı Yaz Kur'an Kursları çerçevesinde yaklaşık 90 öğrenciyi kapsayan etkinlikler düzenliyor. Eğitime katılan İlçe Müftütüsü Sedat Şentürk, "Yaz kurslarımız vesilesiyle öğrencilerimiz hem Kur'an-ı Kerim'i, Siyer-i Nebi'yi öğreniyor hem de sportif faaliyetlerle Hazret-i Peygamberin tavsiyesi olan okçuluk sporunu tanımış oluyorlar. Düzenleyen hocalarımızı tebrik ediyorum" dedi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim