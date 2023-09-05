Van'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım, boya, temizlik ve donanım yenileme çalışmaları devam ediyor. Öğretmenlerin okullarda yaptığı boya ve badana çalışmaları veliler tarafından takdirle karşılanıyor.

Van'da okullar eğitim öğretim yılına hazırlanıyor

Öğretmenlerin fedakarlığı velilerin takdirini aldı

VAN - Van'da 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım, boya, temizlik ve donanım yenileme çalışmaları devam ediyor. Yaz tatilinde öğretmenlerin okullarda boya, badana yapması velilerin takdirini aldı.

Van'da yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli bir ortamda eğitim görmeleri için il genelindeki tüm okullarda gerekli çalışmaları yürütülüyor. Okullarda devam eden çalışmaları ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, okulların fiziki şartlarını iyileştirmek için bakım onarım işlemlerinin devam ettiğini ifade ederek, 2023-2024 eğitim öğretim yılının tüm öğretmen, öğrenci ve veliler için hayırlara vesile olmasını diledi.

Öte yandan, öğretmenlerin ders dışında okullarda boya ve badana yapmasını takdirle karşılayan veliler ise "Öğretmenlerin öğrencileri için yaptığı bu çıkarsız çalışmalar büyük bir fedakarlıktır. İyi niyetleri ile yaptığı bu çalışma gurur verici. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dediler.