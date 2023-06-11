Van'da öğrencilere mobil trafik eğitimi verildi

VAN'ın Erciş ilçesine gelen jandarmanın 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Trafik eğitimi için hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan 'Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, Van'ın Erciş ilçesine geldi. Tenzile Anaokulu' bahçesinde kurulan TIR'da ilk günde 200 öğrenciye trafik eğitimi verildi. 'Güvenli Okul Projesi' kapsamında öğrencilerde trafik bilinci oluşturmak için hazırlanan video ve görsellerle trafik kuralları anlatıldı. Eğitimde slayt eşliğinde öğrencilere yolun karşısına geçiş, yaya geçidi, alt ve üst geçitlerin kullanılması, gece trafikte yayaların güvenli seyretmesi, trafik işaret ve levhaları, otobüs ve okul servislerine binme ve inme kuralları, bisiklet kullanma ve trafik güvenliği hakkında bilgi verildi.(DHA)