Van'da Öğrenciler Edremit Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezleri ile Üniversitelere Yerleşti

Van'da özel kurslara gitme imkanı olmayan 153 öğrenci, Edremit Belediyesine bağlı Sürekli Eğitim Merkezleri sayesinde üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti. Belediye, öğrencilere üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanma fırsatı sundu. 153 öğrenci başarıyla üniversitelere yerleşti.

Van'da özel kurslara gitme imkanı olmayan 153 öğrenci, Edremit Belediyesine bağlı Sürekli Eğitim Merkezleri sayesinde üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel kurs ortamını aratmayan eğitim merkezleri oluşturan belediye, başvuruları kabul edilen öğrencilere üniversite sınavına en iyi şekilde hazırlanma fırsatı sundu.

Soru bankası, kaynak kitap ve deneme sınavı gibi ihtiyaçlarının karşılandığı merkezlerde, 153 öğrenci üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleşti.

Belediye Başkanı İsmail Say, öğrencilerin başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Eğitime sürekli destek verdiklerini belirten Say, şunları kaydetti:

"Bu başarı ilimiz ve Edremit için çok anlamlıdır. Göreve geldiğimiz günden bu yana eğitime ayrı bir önem veriyoruz. İlçemizin eğitim çıtası çok iyi noktada. İlçemizde 6 Sürekli Eğitim Merkezi kurduk. Merkezimizden dershaneye gitme imkanı olmayan öğrenciler faydalandı. Milli Eğitim Müdürlüğümüz işbirliğinde yürüttüğümüz projemizin her yıl meyvelerini almak bizi gururlandırıyor. Öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyorum."