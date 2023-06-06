Van'da öğrenciler çevre bilinci için katı atık entegre tesisini gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilere Dünya Çevre Günü kapsamında katı atık entegre tesisini gezdirerek çevre bilinci oluşturmayı hedefledi.

Van'da öğrenciler, Dünya Çevre Günü kapsamında katı atık entegre tesisini gezdi, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilk ve ortaokul öğrencilerine katı atık entegre tesisini gezdirdi.

2019'da faaliyete giren tesisi çevre mühendisleri ve öğretmenleri eşliğinde gezen öğrenciler, son teknoloji cihazları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi edindi.

Daha sonra Edremit Belediyesine ait katı atık toplama merkezine giden öğrenciler, burada da çöplerin toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması aşamalarını görme fırsatı buldu.