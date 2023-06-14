Van'da Kitap Okuma Etkinliği Ödülleri Verildi

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi. Vali Ozan Balcı, PTT Kargo'dan en çok kitap talep edip okuyan öğrenciler için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Van Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilen "Kitap Van Projesi" kapsamında en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Ozan Balcı, PTT Kargo'dan en çok kitap talep edip okuyan öğrenciler için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Balcı, başarılı olmanın, hayalleri genişletmenin, geleceğe sağlam adımlar atabilmenin yolunun kitap okumaktan geçtiğini söyledi.

Kitap okuma etkinliğine katılan ve başarılı olan öğrencileri kutlayan Balcı, PTT'den şu ana kadar 40 bin çocuğun yararlandığını ve 80 bin kitabın postacılar aracılığıyla çocuklara ulaştırıldığını ifade etti.

Çocukların kendi kitaplıklarını bu şekilde oluşturduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Okuma alışkanlığına katkı sağlamak için faaliyetlerimiz devam edecek. Bunlar geleceğe atılan tohumlardır. Kitap okuma önümüzdeki yıllarda akademik anlamda çocukların başarısına katkı sağlayacak. Van'da kitap adına çok güzel işler yapılıyor. 2 milyon kitabı ilimize kazandırdık. Kitap çeşitliliği ve zenginliği bakımından Türkiye'nin en iyi ili konumundayız. 250 okul kütüphanesi yaptık. 13 ilçemize bebek-çocuk kütüphanesi yapıyoruz. İlimize yeni bir halk kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi kazandırıyoruz. İlçe kütüphanelerinde kitap varlığını 2 katına çıkardık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın kitaplıklarını zenginleştirdik. Camilere kütüphane kurduk."

Okullarda okuma saati etkinliğini başlattıklarını anlatan Balcı, "Projemiz kapsamında ülkemizin güzide kuruluşu olan PTT ile yaptığımız anlaşmayla öğrencilerimize istedikleri kitapları evlerine kadar postacılarımız ulaştırdı. Bugün bunun ödül törenini yapıyoruz. Bütün çocukları kutluyorum. Düzenli şekilde her gün kitap okumaya devam edin. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Balcı, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden dereceye giren öğrencilere katılım belgesi ve ödüllerini verdi.