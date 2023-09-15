Van'da Kaymakam Gürdal, Kütüphanede Öğrencilerle Buluştu
Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Eyup Gürdal, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Gürdal, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi ve kütüphanenin eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.
VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Eyup Gürdal, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi.
Kütüphanede incelemelerde bulunan Kaymakam Gürdal, sınavlara hazırlanan ve ders çalışan öğrencilerle de sohbet ederek başarılar diledi. Kütüphane sorumlusu Muhammed Erörs'ten bilgiler alan Kaymakam Gürdal, kütüphanenin eksikliklerinin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim