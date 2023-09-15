Van'da Kaymakam Gürdal, Kütüphanede Öğrencilerle Buluştu

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Eyup Gürdal, kütüphanede ders çalışan öğrencilerle bir araya geldi. Kaymakam Gürdal, öğrencilerle sohbet ederek başarılar diledi ve kütüphanenin eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalar yapılacağını belirtti.