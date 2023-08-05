Van'da 103 öğrenci özel yetenek resim deneme sınavına girdi

VAN - Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda kentte ilk defa özel yetenek resim deneme sınavı yapıldı.

İpekyolu Gençlik Merkezi tarafından Güzel Sanatlar Fakültesi ve resim eğitim sınavına hazırlık aşamasındaki adaylar için özel yetenek resim deneme sınavı yapıldı. İpekyolu Gençlik Merkezinde düzenlenen deneme sınavına başvuran 103 öğrenci yeteneğini sergiledi.

Konuya ilişkin konuşan Gençlik Merkezi Şube Müdürü Sunullah Ercek, merkezde resim yetenek sınavı eğitimi verdiklerini belirtti. Üç farklı atölyede Türkiye'nin farklı üniversitelerinde sınav takviminin yaklaştığını ifade eden Ercek, "İstedik ki hem gençlik merkezimizde sınava hazırlanan gençler hem de Van'ın farklı yerlerinde resim yetenek sınavına hazırlanan gençler bir tecrübe kazanarak bu sınava girsinler. Van'da ilk defa resim yetenek deneme sınavını biz gerçekleştirmiş olduk. 103 civarında gencimiz başvuruda bulundu ve bugün bu sınavı öğretmen arkadaşlarımızla beraber gerçekleştiriyoruz" dedi.