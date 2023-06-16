Van Büyükşehir Belediyesi YKS'ye Girecek Öğrencileri Ücretsiz Taşıyacak

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak. Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla belediyeye ait otobüsler, 17-18 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş belgesini gösteren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavına ( Yks ) girecek öğrencileri ücretsiz taşıyacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla belediyeye ait otobüsler, 17-18 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ( Yks ) giriş ve çıkış saatlerinde sınav giriş belgesini gösteren öğrencilere ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Öğrencilerin sınav merkezlerine sorunsuz bir şekilde ulaştırılması için belediyeye ait tüm otobüslerin sefer yapacağı, 17 Haziran Cumartesi günü YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), 18 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları gerçekleştirilecek.

Trafikte muhtemel yoğunluğun önüne geçmek için öğrenci ve vatandaşların toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri önem arz ederken, yoğunluk yaşanan güzergahlarda ise ek seferler planlanacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, hafta sonu yapılacak TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılacak olan tüm öğrencilere başarılar diledi. - VAN