Van Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden Türkiye birincisi çıktı

Van Büyükşehir Belediyesince açılan Sürekli Eğitim Merkezinde Kamu Personeli Seçme Sınavına ( Kpss ) hazırlanan Sezai Tancan, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında Türkiye birincisi oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmasıyla 2017 yılında hizmete açılan Sürekli Eğitim Merkezine gelenler önemli başarılar elde ediyor.

Yaklaşık bir yıldır merkezde Kpss'ye hazırlanan Tancan, temmuzda ayında yapılan KPSS A Grubu ve öğretmenlik sınavlarında Sosyal Bilgiler Öğretmenliği alanında Türkiye birincisi oldu.

Sürekli Eğitim Merkezinin başarısında büyük katkısının olduğunu ifade eden Tancan, "Zor ve yorucu bir süreç oldu. Sonuçları öğrenince tüm yorgunluğum gitti diyebilirim. Sınava hazırlanmam sürecinde Sürekli Eğitim Merkezinin katkısı oldu. Bu merkezleri istifademize sunan başta Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı'ya çok teşekkür ederim. Bize sundukları bu fırsat sayesinde ben ve birçok sınava hazırlanan arkadaşım hayal ettiğimiz şekilde öğretmenlik mesleğine başlayacağız. İlk tercihim Van'da kalıp şehrime idealist bir öğretmen olarak hizmet etmektir." diye konuştu.

Sürekli Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Öner Çayırlı ise birçok genci hayalleriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.