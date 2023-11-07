Van Büyükşehir Belediyesi BESYO Kurslarından 68 Öğrenci Üniversiteye, 23 Öğrenci Spor Liselerine Yerleşti

Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarında eğitim gören 68 öğrenci üniversite hayallerine kavuşurken, 23 öğrenci ise spor liselerine yerleştirildi.

Van'da eğitim kalitesini artırmak ve eğitime destek vermek adına birçok ilke imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, spor eğitimde de öğrencilere destek oluyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesinin koordinasyonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle nisan ayında BESYO hazırlık kursu açılmıştı. Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübünün deneyimli hocaları tarafından ücretsiz olarak verilen kurslarda kapalı ve açık alanda düzenli olarak ekim ayına kadar antrenman yapan öğrenciler, yoğun çalışma temposunun ardından çeşitli üniversitelerin BESYO sınavlarına katıldı.

Kursiyerden 68'i farklı üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümlerine yerleşirken, 23 öğrenci ise spor liselerinde okumaya hak kazandı. - VAN