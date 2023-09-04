Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta Uyum Eğitimi Başladı

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'taki anaokulu, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimi başladı. Öğrenciler, velileriyle birlikte okula gelerek öğretmenler ve arkadaşlarıyla tanıştı.

Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'taki anaokulu, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıflarda uyum eğitimi başladı.

Van'da uyum eğitimi programı kapsamında velileriyle okula gelen öğrenciler, öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmelerin ardından sınıflara alındı.

Edremit ilçesindeki Eminpaşa İlk ve Ortaokulu'na gelen öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşadı.

Velilerden Gülsem İnce, AA muhabirine, birinci sınıfa başlayan kızına eşlik ettiğini ve okula uyum sağlamasına yardımcı olacağını söyledi.

Kızı kadar heyecanlı olduğunu belirten İnce, "Güzel bir uygulama. Uyum eğitiminin hayata geçirilmesinde emeği olanlara teşekkür ederim. Öğrenciler hem okula hem de arkadaşlarına daha kolay alışacak. Tüm öğrencilerin güzel bir yıl geçirmesini diliyorum." dedi.

Fırat Göl ise "Kızımı okula getirdim. Ben de bu okuldan mezun oldum. Çocuklarımızın okuyup güzel yerlere gelmelerini istiyoruz. Onlara güzel bir gelecek sunmaya çalışıyoruz. Güzel bir sene geçirmeyi umut ediyorum." diye konuştu.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de de velileriyle okula gelen öğrenciler, okullardaki ilk günün heyecanını yaşadı.

Düzenlenen törenlerin ardından sınıflara alınan öğrenciler, öğretmen ve öğrencileriyle tanıştı.