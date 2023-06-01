Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Van'a 255 yeni kütüphane kazandırıldı

Van'a 255 yeni kütüphane kazandırıldı

Eğitim Haberleri

Van Büyükşehir Belediyesi, "Kitap Van Projesi" kapsamında kente 255 yeni kütüphane kazandırdı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje kapsamında yenilenen Mevlana Ortaokulu kütüphanesinin açılışına katıldı ve incelemelerde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi, "Kitap Van Projesi" kapsamında kente 255 yeni kütüphane kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje kapsamında yenilenen Mevlana Ortaokulu kütüphanesinin açılışına katıldı ve incelemelerde bulundu.

Kente 2 milyon kitap kazandırdıklarını belirten Balcı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi tarafından 255 kütüphanenin yapıldığını ve bu kütüphanelerin en güzel kitaplarla donatıldığını vurguladı.

Eğitim alanındaki yatırımların devam edeceğini belirten Balcı, daha sonra sınıfları dolaştı, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA / Eğitim

Van Büyükşehir Belediyesi Balcı Van Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title