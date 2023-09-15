Ağrı Valisi Mustafa Koç, Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Öğrencilerin eğitim gördüğü alanlarda incelemelerde bulunarak öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Koç, çalışma alanlarında çocuklarla bir araya gelerek çalışmaları izledi.

Vali Koç, teknik liseyi ziyaret etti

AĞRI - Ağrı Valisi Mustafa Koç, Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ağrı Valisi Mustafa Koç, birçok alanda başarılara imza atmış olan Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret etti. Öğrencilerin eğitim gördüğü alanlarda incelemelerde bulunarak öğrencilerin çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Koç, çalışma alanlarında çocuklarla bir araya gelerek çalışmaları izledi.