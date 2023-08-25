Vali Çeber ve Tahmazoğlu'ndan öğrencilerin ürettiği baklavaya tam not

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu öğrencilere desteğini her alanda sürdürmeye devam ederken baklava üretimi yapan Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerinin yanında olarak yapılan baklavaların satışı için Mecidiye Han'da iş yeri verdi.

Öğrencilere her alanda destek olan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu MESEM projesi ile destek verdiği Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kız öğrencilerine bir destek daha sağladı. Baklava imalathanesi okulda olan ve orada aldıkları eğitimlerle baklava ustası olan öğrencilere yaptıkları baklavaların satışını uygun fiyata yapabilmeleri için yine restorasyonu Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılan Mecidiye Han'da satış ofisi verdi.

Kızlarımız çok güzel iş yapmışlar

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile birlikte öğrencilerin satış yerini ziyaret eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, öğrencileri böyle bir girişimde bulundukları için tebrik ederek "Şimdiye kadar yediğim en güzel baklavalar arasında. Kızlarımız bu işi çok iyi öğrenmiş. Normalde Meslek Lisesi bir şey yaptığı zaman 'Evet doğru yolda gidiyorlar ilerde olur' diye düşünürüz. Ama bu alanda kızlarımız çok güzel iş yapmışlar ve usta olmuşlar. Genelde erkekler üzerinde dönen baklava sektörüne hanım eli değmiş ve çok güzel olmuş. Bu arada Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah el birliği ile kızlarımızın bu çalışmasını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Geleceğin ustaları yetişiyor

Şahinbey Belediyesi olarak Baklava Akademisi Projesini desteklediklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hem okulda meslek öğreniyorlar hem de eğitimi aldıkları eğitimi pratiğe dökerek meslek hayatına atılmaları noktasında kazanım sağlıyorlar. Öğrencilerimizin yaptığı baklavalar kalite ve işçilik olarak çok iyi. Öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmaları geliştirerek devam ederler. Gaziantep'in bir değeri olan baklavamıza bu şekilde değer sağlamaları ve yeni ustalar yetiştirmeleri çok büyük bir önem arz ediyor. Bizde Şahinbey Belediyesi olarak kendilerini destekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Kız öğrencilerimiz meslek sahibi oluyor"

Yapılan baklavalardan her vatandaşın alabileceğini ifade eden Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ebru Günnar, "Baklava akademimizin amacı MESEM programı çerçevesinde kız öğrencilerimizi meslek sahibi yapmak. Şahinbey Belediyemiz projemizde hep yanımızda olup bizlere destek oldular. Öğrencilerimizi Şahinbey Belediye Başkanımız ziyaret ederek onlara moral verdi. Tüm vatandaşlarımız satış ofisimizden baklavalarımızı alabilirler. Baklavalarımızda kullanılan malzemelerin tamamı doğaldır" ifadelerini kullandı.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Baklava Akademisinde baklava ustası olmak için eğitim alan İrem Nur Almas, "Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde baklava yapımı eğitimi alıyorum. Baklavacılığı severek yapıyorum. Yaptığımız baklavaları birinci sınıf kaliteli malzemelerle yapıyoruz ve kat'i glikoz kullanmıyoruz. Birinci sınıf baklavamızın fiyatı 350 TL, özel yapım baklavamızın fiyatı ise 450 TL dir. Bizleri çıktığımız bu yolda yalnız bırakmayan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden İlayda Baran, "Sekiz aydır baklava atölyesinde eğitim görüyorum. Erkeklerin daha çok hakim olduğu baklavacılık piyasasında kadınlarında bu işi en iyi şekilde yapacağını göstermek istiyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımızın destekleri ile de işimizi daha da ilerleteceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

11. sınıf öğrencilerinden Merve Bozkurt ise, "Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Gastronomi bölümünü okuyorum. Baklavanın nasıl yapıldığını çok merak ediyordum. Bu nedenle Baklava Akademisine gelip baklava yapımını öğrendim. Dışardan kolay gibi gözükse de aslında çok zor bir meslek olduğunu gördüm. Ancak işimizi severek yaptığımız için lezzetli baklavalar ortaya çıkıyor. Şahinbey Belediyemiz bizlere bu anlamda her zaman destek oldu ve yaptığımız ürünleri satabilmemiz için Mecidiye Han'da yer tahsis ettiği Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.