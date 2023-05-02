Vakıf Üniversitesi öğrencileri eğitim ücretlerine yapılan yüksek zamları protesto etti

Zeytinburnu'nda kampüsü bulunan bir vakıf üniversitesinin öğrencileri, eğitim ücretine yüzde 110 ile 130 arasında yapılan zamma tepki gösterdi. Öğrenciler, zam oranlarını protesto etti.