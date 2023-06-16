Mersin'in Erdemli ilçesindeki mesleki eğitim merkezinden mezun olan ustalar ve kalfalar, lise diploması alarak üniversite sınavına girmeye hazırlanıyor. Bazı esnaflar ise çocuklarıyla birlikte sınava girerek onlara örnek olmak istiyor.

Ustalar liseden mezun oldu, çocuklarıyla üniversite sınavına girecek

MERSİN Ustalar ve kalfalara fark derslerini vererek meslek lisesi diplomasının önünün açılması bu yılda esnafların üniversite hayaliyle mesleki eğitim merkezilerine ilgisini attırdı. Bir çok esnaf üniversite sınavına girmelerine sağlayan lise diplomasını törenle aldı. Erdemli Mesleki Eğitim Merkezinden mezun olup lise diploması alan bazı esnaflar ise çocuklarıyla sınava girip onlara hem destek hem de örnek olmak istiyor.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki mesleki eğitim merkezinden bu yıl 199 öğrenci ahilik yemini de ederek mezuniyet sevinci yaşadı. Mezuniyet töreni renkli görüntülere de sahne oldu. Esnaf olup da ilk kez lise diploması almaya hak kazanan esnafların bazıları hem topluma örnek hem de çocuklarına destek olmak için üniversite sınavına gireceklerini dile getirdi. Mobilyacılık yapan 47 yaşındaki İbret Gücüş, çıraklık okuluna yazılan ilk öğrencilerden olduğunu usta öğreticiliğe kadar geldiğini, 15'ten fazla usta yetiştirdiğini ancak, lise diploması olmadığı için hayalini kurduğu üniversite gidemediğini belirtti.

Diplomaya bugün hak kazanıp en az 2 yıllık bir üniversiteye gitmeyi hedeflediğini dile getiren Gücüş, "2000 yılından beri Erdemli'de mobilya esnaflığı ile uğraşmaktayım. 1987 yılında ilkokuldan çıktıktan sonra 1991 yılında Türkiye genelinde çıraklık okullarının açılmasından dolayı Erdemli'de de 1991 yılında açılan okula gidip kaydımızı yaptırdık. 1995 yılında kalfalık belgesini aldık, 2000 yılında ustalık belgesini aldık, 2005 yılında da usta öğreticilik belgesini aldık. Yanımızda da ustalar yetiştirmeye hak kazandık. Geçen yıl da varmış ama bizim haberimiz olmadı. Bu yıl öğrenebildik, usta öğretici belgesi olanların, öğrencilerin lise diploması alması için telafi derslere girerek lise diploması verildiğini. Eylül ayında kaydımızı yaptırdık, okulumuzu bu yıl başarıyla tamamladık. Meslek lisesi diploması almaya hak kazandık. Lise diplomamızı aldık bu benim içinde bir uhdeydi. İlkokulda da başarılı olmama rağmen imkansızlıktan okuyamadım. Şimdi hedefim üniversite sınavına girip 2 yıllık bir üniversiteyi bitirmek" dedi.

Üniversite sınavına kızıyla birlikte girecek

İlk kez lise diploması almaya hak kazanan Durmuş Ali Çevik de, "Okudum sınavlara girdim, çok şükür bugün mezun olduk, liseyi bitirdik. Liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına kızım Zeynep ile beraber hazırlandım, sınava yazıldım. Hafta sonu sınavlara kızım ile birlikte gireceğim. Okumak içimde bir uhdeydi. Babam beni okutamadı garibanlıktan dolayı. Babam acaba benden daha mı fazla yapar, yoksa ben babamdan daha düşük not alır mıyım diye, kızım çalışsın diye, bende sınava onunla beraber giriyorum" diye konuştu. Zeynep Çevik ise, "Çok değişik bir duygu cidden. Bu süreçte babamın yanında oldum, olmaya da devam ediyorum. Bakalım inşallah üniversite sınavından benden yüksek not çekmez. Sınavda herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erdemli Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de "Bakanlığımızın son zamanlarda mesleki eğitimle ilgili çalışmaları yakından takip ediyoruz. Özellikle istihdama yönelik ara eleman, esnaflarımızın ara eleman sıkıntılarını bu şekilde çözmüş oluyoruz. Bugün okulumuzda 199 öğrencimiz mezun oluyor. Mezun olan öğrencilerimiz hem lise mezunu, hem işletme kayıt belgeleri ile iş yeri açabilmelerini sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Program başarılı öğrencilere Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Erdemli MESEM Müdür Hüseyin Kurt ve oda başkanlarının plaket takdimi ve kep töreni ile sona erdi.