Usta Öğreticiler Kursların Açılmamasını Protesto Etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde usta öğreticiler, Halk Eğitim Merkezi önünde toplanarak kursların bu yıl hala açılmamasını protesto etti. Usta öğreticiler, geçen yıl bu tarihlerde başlayan kursların hala açılmamasına tepki gösterdi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde usta öğreticiler, Halk Eğitim Merkezi önünde toplanarak kursların bu yıl hala açılmamasını protesto etti. Usta öğretici Hacer Serin, "Ben siroz hastasıyım ilaç kullanıyorum. İnanmıyorlarsa e-devletime girip bakabilirler. Bu şekilde buna benim ihtiyacım var. Bununla ekmek kazanıyorum. Geçim getiriyorum" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde kurs veren usta öğreticiler, geçen yıl bu tarihlerde başlayan kurslarının hala açılmamasına tepki gösterdi. Çeşitli branşlarda açılan kurslarda öğreticilerin hangi kriterlere göre belirlendiğini bilmediklerini belirten usta öğreticiler, bir açıklama beklediklerini ifade ettiler.

"MİLLETVEKİLİ DERYA YANIK SESİMİZİ DUYSUN"

Usta öğretici Hatice Çiğdem Geben, "Yetkililerden bu konuyla ilgili sesimizi duymalarını ve ivedilikle çözüm üretmelerini rica ediyoruz. Sayın vekilimiz Derya Yanık hanımefendinin bu konuyla alakalı sesimizi duymasını ve bir bayan olarak ekmeğimize sahip çıkmasını rica ediyoruz. Konuyla ilgili kurum müdürümüz Sayın Remzi Beyoğlu'nu açıklamaya bekliyoruz" dedi.

Usta öğretici Hacer Serin ise "Ben giden seneden beri Halk Eğitim'de çalışmaktayım, Halk Eğitim'de çalışıyorum. Ben siroz hastasıyım ilaç kullanıyorum. İnanmıyorlarsa e-devletime girip bakabilirler. Bu şekilde buna benim ihtiyacım var. Bununla ekmek kazanıyorum. Geçim getiriyorum" diye konuştu.

"BAŞKA YERE İŞE DE ALMIYORLAR"

Başka bir usta öğretici Nesibe Saçlı, "Hepimiz çok üzgünüz yıllarca burada Halk Eğitim'de hizmet ederken şimdi edemiyoruz. Yaşımız ilerledi başka yere işe de almıyorlar. Yazık günah vicdanı, merhameti olun arkadaşlar çocuklarının geçimi var burada. Lütfen rica ediyorum, bizi duysunlar" şeklinde konuştu.