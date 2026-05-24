Üsküplü minik öğrenciler trafik güvenliğini jandarmadan öğrendi

Kırklareli'nin Üsküp beldesinde jandarma ekipleri, Mobil Trafik Eğitim Aracı ile 145 ilkokul öğrencisine uygulamalı trafik eğitimi verdi. Öğrenciler hem eğlendi hem trafik kurallarını öğrendi.

Kırklareli merkez ilçeye bağlı Üsküp beldesinde jandarma ekiplerince öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Aracı ile uygulamalı eğitim verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan Mobil Trafik Eğitim Aracı ile merkez ilçeye bağlı Üsküp beldesinde ilkokul öğrencilerine eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Üsküp Atatürk İlkokulu'nda eğitim gören 145 öğrenci için uygulamalı trafik parkuru kurularak trafik ışıkları, yaya ve okul geçitleri, servis aracı kuralları, kaldırımda güvenli yürüme kuralları, bisiklet kullanımı hakkında eğitimi verildi.

Jandarma ekipleri tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi. Eğitim sonunda öğrencilere Trafik Jandarması Boyama Kitabı ve oyuncak jandarma aracı dağıtıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
