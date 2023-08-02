Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin'ten Tıp ve Sağlık Alanında Çalışmayı Düşünenlere Öneriler

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, tıp ve sağlık alanında çalışmayı düşünen kişilere hoşgörü, iyi iletişim, insan sevgisi, analitik düşünme yeteneği gibi özelliklere sahip olmalarını önerdi. Ayrıca, ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında veya eğitimleri sürecinde lisans programlarına geçmeleri halinde aldıkları derslerin lisans programındaki dersler ile uyumlandırılmasının önemine değindi. Üniversitenin bilimsel araştırma ve projeleri destekleyerek öğrencilere araştırma imkanları sağladığını belirtti.

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arif Aktuğ Ertekin, tıp ve sağlık alanında çalışmayı düşünen kişilerde "hoşgörü, iyi iletişim, insan sevgisi, analitik düşünebilme, ekip çalışmasına yatkınlık, fedakarlık ve özveri sahibi olmak" gibi özelliklerin bulunmasının beklendiğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ertekin, ön lisans programlarında eğitim gören öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında veya eğitimleri sürecinde lisans programlarına geçmeleri halinde aldıkları derslerin lisans programındaki dersler ile uyumlandırılmasının öneminden bahsetti.

Ertekin, üniversitede derslerin bu anlayışla verildiğini kaydederek, "Üniversitenin önem verdiği diğer bir konunun ise bilimsel araştırma ve projeleri destekleyerek bu konudaki çalışmaları teşvik etmek. Bu bağlamda hem lisans hem de ön lisans programlarımızda araştırma yapmaya ilgi duyan adaylarımız için çok bol ve yeterli olanaklar sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Donanım ve yeterlilik açısından Üsküdar Üniversitesi'nden mezun olmanın önemine işaret eden Ertekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ayrıcalığın farkındayız ve geri bildirimler de bu bilgiyi destekliyor. Sağlık Bilimleri Fakültesindeki birçok bölümde tıp fakültesi öğretim görevlerinin verdiği destekler de fakültemize ek katkılar sağlıyor. Ayrıca fakültemizde odyoloji, dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi-rehabilitasyon, çocuk gelişimi bölümleri gibi birbiriyle ilgili bölümlerin olması, öğrencilerimize multidisipliner yaklaşım ve eğitim konusunda değerli katkılar sağlıyor."

Ertekin, ön lisans programında eğitim alan öğrencilerin lisans, lisans programında eğitim alanların ise birçok programda mevcut olan yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek uzmanlık sahibi olabilme imkanı bulunduğunu anlattı.

Prof. Dr. Ertekin, "Sağlık alanında eğitim alanlar, sağlığını kaybetmiş kişilerin iyileştirilmesi, sağlık alanındaki koruyucu hizmetler, eğitim hizmetleri ve araştırma hizmetleri gibi insanın olduğu her yerde çalışma imkanına sahiptirler." açıklamasında bulundu.

"Kişiliğe ve beklentilere uygun meslek sahibi olabilmek, en büyük şanslardan biri"

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ertekin, tıp ve sağlık alanında çalışmayı düşünen kişilerde "hoşgörü, iyi iletişim, insan sevgisi, analitik düşünebilme, ekip çalışmasına yatkınlık, fedakarlık ve özveri sahibi olmak" gibi özelliklerin bulunmasının beklendiğini vurguladı.

Ertekin, "Bu özelliklere yeterince sahip olunmadığında, çalışılan işte mutsuzluk, iş veriminde azalma, kendini, işini ve yaşamını sorgulama sürecinin başlayacağına dikkat çekti. Bu sürecin ardından da sorunların baş göstereceğinin altını çizen Ertekin, "Kişiliğine ve beklentilerine uygun bir meslek sahibi olabilmek, yaşamdaki en büyük şanslardan birisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dijitalleşme ve yapay zekanın kişilerin yaşamının her alanında yer aldığına ve işleri kolaylaştırdığına değinen Ertekin, "Ancak gelecekte otonom çalışan yapay zeka sistemlerinin yaşamımızda olumlu veya olumsuz ne tür değişikliklere yol açacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta teorik bilgiler uygulama eğitimleri ile bütünleştirilmeli"

Prof. Dr. Ertekin, sağlık gibi uygulamalı bilimlerde edinilen teorik bilgilerin uygulama eğitimleri ile bütünleştirilmesinin önemine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Uygulama ve bilim ortağımız NPİSTANBUL Hastanesi ve Tıp Merkezleri ile bünyemizdeki laboratuvarlarda tüm öğrencilerimize bu konuda yeterli destek ve çalışma olanakları sunuluyor. Emek verip belli bir başarı elde etmiş tüm öğrencilerimizi ve onlara ellerinden gelen her türlü desteği veren ebeveynlerini kutluyor, arzu ettikleri mesleği seçebilmeleri konusunda ve eğitimlerinde başarılar diliyorum. Bekledikleri başarıyı elde edemeyen adaylarımıza da çalışmaya devam etmelerini öneriyor, kendileri için uygun mesleği seçme konusunda başarılı olacaklarına inandığımı belirtmek istiyorum."