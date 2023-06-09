Uşak Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törenin ayrı bir anlam ifade etmesinin sebebi ise tıp fakültesinin ilk defa mezun vermesiydi. Konuşmacılar, mezunlara başarılar diledi ve sürekli kendilerini yenilemeleri gerektiğini vurguladılar. Tören, dereceye girenlere başarı belgeleri ve diplomalarının verilmesinin ardından kep atılması ile tamamlandı.

Uşak Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'ndeki törende konuşan Uşak Valisi Turan Ergün, üniversiteden bu yıl 7 bin 240 öğrencinin mezun olduğunu söyledi.

Tıp fakültesinin ilk defa mezun verdiği için törenin ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Özellikle tıp fakültesi için asıl eğitim mezun olduktan sonra başlıyor ve hayat boyu devam ediyor. Bu sebeple diyorum ki sürekli kendinizi yenileyin, yabancı dil öğrenin, akademik alanda durmayın, imkan buldukça devam edin. Unutmayın, üniversiteyi yüceltenler mezunlarıdır. Siz iş hayatınızda ne kadar kaliteli kendinizden söz ettirirseniz üniversiteniz de o kadar saygınlığa kavuşur."

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da mezunlara sadece diploma vermediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Aynı zamanda sizleri bilgiyle donatmış, sorgulayan, analitik düşünen ve yaşam boyu öğrenme prensibiyle hareket eden bireyler olarak yetiştirdik. Bu sizlere üst düzey bir rekabet avantajı ve hayatınız boyunca sürekli gelişmenizi sağlayacaktır. Bundan sonraki yaşamınızda elde edeceğiniz başarılarla bizleri gururlandırmaya devam edeceğinizden hiçbir şüphemiz yok."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise mezun olan öğrencilere yeni hayatlarında başarılar dileyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlık çalışanlarına en iyi imkanları sunduğunu anlattı.

AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul da mesleğe başlayacak mezunların vatandaşlara tebessümle bakmaları ve yardımcı olmaları gerektiğini söyledi.

Tören dereceye girenlere başarı belgeleri ve diplomalarının verilmesinin ardından kep atılması ile tamamlandı.