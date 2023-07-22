Öğretim görevlisi Dr. Olcay Yılmaz, üniversite tercih döneminde öğrencilerin sadece puanlarını göz önünde bulundurarak tercih yapmalarının yanlış olduğunu belirtti. Üniversitenin asıl amacının meslek edindirmekten öte bir misyonu olduğunu vurgulayan Yılmaz, ailelerin çocuklarını yönlendirmek yerine kolaylaştırıcı olmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, mesleklerin ihtiyaçları ve gerektirdiği becerilerin zamanla değiştiğini ve üniversite eğitiminin bu değişime uygun olması gerektiğini ifade etti.

'Üniversitenin meslek edindirmekten öte bir misyonu var'

ÖĞRETİM görevlisi Dr. Olcay Yılmaz, üniversite tercih döneminde karşılaşılan en önemli problemin öğrencilerin puanlarını maksimize ederek tercih yapmaya çalışması olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bugün üniversiteye gelen bir öğrenci mezun olduğunda bambaşka bir mesleği yapıyor olacak, bunu fark etmek gerekiyor. Üniversite hayatının aslında meslek edindirmekten de öte bir misyonu olduğunu fark etmeye ihtiyaç var" dedi.

2023 YKS sonuçlarının açıklanması ardından üniversite adayları, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yükseköğretim kurumu tercihlerini yapacak. Öğretim görevlisi Dr. Olcay Yılmaz, tercih döneminde karşılaşılan en önemli problemin puana göre tercih yapılması olduğunu söyledi. Yılmaz, "'Eşit ağırlıkta 50 bininci oldum, bu puanla en çok nereye girebilirim', sadece bunu göz önünde bulunduruyorlar. Halbuki kariyer seçimi esnasında göz önüne alınacak başka birçok parametre var. İlgiler var, yetenekler var, değerler var, üniversitelerin sağlayacağı sosyal imkanlar var. Üniversiteye bağlı diğer faktörler varken, seçilen alanla ilgili diğer parametreler varken genelde adaylar sadece puanı maksimize etmeye çalışıyorlar. Bu çok doğru bir bakış açısı olmuyor" dedi.

'AİLELER SÜRECİ YÖNLENDİRMESİN, KOLAYLAŞTIRSIN'

Ailelerin çocuklarına karşı tercih döneminde fazla yönlendirici olmaması gerektiğine değinen Yılmaz, "Ülkemizde genelde meslek seçiminde prestije yönelmek üzerine eğiliyorlar; ancak şu an üniversiteye gelen bir gencin ailesi farklı kuşaktan bir insan olabiliyor. 40'ın üzerinde, 50'li yaşlarda bir birey olabiliyor. Dolayısıyla aslında sahip olduğu bilgiler genelde güncel değil. Öğrenciye yardımcı olmaya çalışırken güncel olmayan bilgiler vererek belki de zarar bile veriyor olabilirler" diye konuştu.

Ailelerin bu süreçte çocuklarını kariyer fuarlarına götürmelerini veya seçmeyi düşündükleri mesleği yapan kişilerle irtibata geçirmelerini öneren Yılmaz, "Ailelerin kolaylaştırıcı bir işlev üstlenmesi yönlendirici olmaktan çok daha faydalı. Bu insanlar üniversiteye girmekle beraber aslında yetişkinliğe adım atıyorlar. İleride topluma karışacak bireylere yolu açmaları gerekiyor, bunu göz önünde bulundurmak lazım" ifadelerini kullandı.

'5 YILDA BİR MESLEKLERİN İHTİYAÇLARI DEĞİŞİYOR'

Dünyanın son senelerde deneyimlediği; pandemi, artan doğal afetler ve Türkiye'de şubat ayında yaşanan deprem felaketi gibi toplumsal olayların artık toplumların ihtiyaçlarını başka yerlere evrilttiğini ve bunun mesleklere yansıdığını aktaran Yılmaz, "Meslekler aslında adını korumakla beraber bambaşka yerlere evriliyor. Hatta birçok araştırma şunu gösteriyor; her 5 yılda bir herhangi bir mesleğin gereksinim duyduğu becerilerin yüzde 30'u değişmiş oluyor. Yani bugün üniversiteye gelen bir öğrenci mezun olduğunda bambaşka bir mesleği yapıyor olacak, bunu fark etmek gerekiyor. Üniversite hayatının aslında meslek edindirmekten de öte bir misyonu olduğunu fark etmeye ihtiyaç var" diye konuştu.

24 maddeden oluşan bir tercih listesinin 3'e bölünerek sıralanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "En üste genelde yaklaşık 7-8 tercih girme ihtimali olan; ama biraz zor olan bölümler yazılır, orta bölüme 10-15 civarında girme ihtimali olası bölümler yazılır, en son bölüme de girme olasılığı en yüksek olan bölümler yazılır. Tercih sıralamasını bu şekilde yapmak lazım; ama bunu oluştururken mümkünse bir kariyer danışmanı, okul psikolojik danışmanı veya rehber öğretmenden destek almak gerekiyor" dedi. Yılmaz, adayların ilgi, yetenek ve değerlerine göre tercih yapmaları gerektiğinin altını çizdi. (DHA)