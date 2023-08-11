Üye Girişi
Haberler

Üniversiteli olmak için ter döktüler

Eğitim Haberleri

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci alımları için Özel Yetenek Sınavları başladı. Yapılacak olan özel yetenek sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerine öğrenci alınacak. Beceri-koordinasyon parkur testinde yeteneklerini sergileyen öğrencilerin heyecanları gözden kaçmadı. Parkurda, bitirme zamanının uluslararası testlerde kullanılan elektronik bir kronometre ile ölçülüyor. Titizlikle yapılan değerlendirme de şeffaflıkta ön planda tutuluyor. Seçmelere katılan adayların bir çoğu uzun ve yorucu bir maratonun sonucunda seçmelere katıldıklarını, hayallerinin peşinde mücadele ettiklerini dile getirdiler.

Üniversiteli olmak için ter döktüler

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci alımları için Özel Yetenek Sınavları başladı.

Yapılacak olan özel yetenek sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerine öğrenci alınacak. Beceri-koordinasyon parkur testinde yeteneklerini sergileyen öğrencilerin heyecanları gözden kaçmadı. Parkurda, bitirme zamanının uluslararası testlerde kullanılan elektronik bir kronometre ile ölçülüyor. Titizlikle yapılan değerlendirme de şeffaflıkta ön planda tutuluyor. Seçmelere katılan adayların bir çoğu uzun ve yorucu bir maratonun sonucunda seçmelere katıldıklarını, hayallerinin peşinde mücadele ettiklerini dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin Kızılca - Eğitim

Atatürk Üniversitesi Eğitim Öğretim Yılı Spor Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title