Üniversiteli olmak için ter döktüler

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı öğrenci alımları için Özel Yetenek Sınavları başladı. Yapılacak olan özel yetenek sınavı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon bölümlerine öğrenci alınacak. Beceri-koordinasyon parkur testinde yeteneklerini sergileyen öğrencilerin heyecanları gözden kaçmadı. Parkurda, bitirme zamanının uluslararası testlerde kullanılan elektronik bir kronometre ile ölçülüyor. Titizlikle yapılan değerlendirme de şeffaflıkta ön planda tutuluyor. Seçmelere katılan adayların bir çoğu uzun ve yorucu bir maratonun sonucunda seçmelere katıldıklarını, hayallerinin peşinde mücadele ettiklerini dile getirdiler.