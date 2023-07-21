Üniversite Tercihinde Puan Yerine İlgi ve Yetenekler Dikkate Alınmalı

ÖĞRETİM görevlisi Dr. Olcay Yılmaz, üniversite tercih döneminde karşılaşılan en önemli problemin öğrencilerin puanlarını maksimize ederek tercih yapmaya çalışması olduğunu söyledi. Yılmaz, "Bugün üniversiteye gelen bir öğrenci mezun olduğunda bambaşka bir mesleği yapıyor olacak, bunu fark etmek gerekiyor. Üniversite hayatının aslında meslek edindirmekten de öte bir misyonu olduğunu fark etmeye ihtiyaç var" dedi.

2023 YKS sonuçlarının açıklanması ardından üniversite adayları, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yükseköğretim kurumu tercihlerini yapacak. Öğretim görevlisi Dr. Olcay Yılmaz, tercih döneminde karşılaşılan en önemli problemin puana göre tercih yapılması olduğunu söyledi. Yılmaz, "'Eşit ağırlıkta 50 bininci oldum, bu puanla en çok nereye girebilirim', sadece bunu göz önünde bulunduruyorlar. Halbuki kariyer seçimi esnasında göz önüne alınacak başka birçok parametre var. İlgiler var, yetenekler var, değerler var, üniversitelerin sağlayacağı sosyal imkanlar var. Üniversiteye bağlı diğer faktörler varken, seçilen alanla ilgili diğer parametreler varken genelde adaylar sadece puanı maksimize etmeye çalışıyorlar. Bu çok doğru bir bakış açısı olmuyor" dedi.

24 maddeden oluşan bir tercih listesinin 3'e bölünerek sıralanması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "En üste genelde yaklaşık 7-8 tercih girme ihtimali olan; ama biraz zor olan bölümler yazılır, orta bölüme 10-15 civarında girme ihtimali olası bölümler yazılır, en son bölüme de girme olasılığı en yüksek olan bölümler yazılır. Tercih sıralamasını bu şekilde yapmak lazım; ama bunu oluştururken mümkünse bir kariyer danışmanı, okul psikolojik danışmanı veya rehber öğretmenden destek almak gerekiyor" dedi. Yılmaz, adayların ilgi, yetenek ve değerlerine göre tercih yapmaları gerektiğinin altını çizdi.