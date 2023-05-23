Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'nda Öğrencilere TOGG Sürprizi

Sivas'ta Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'na gelen öğrenciler yerli ve milli otomobil TOGG'la karşılandı. Fuarda 15 üniversite kendini tanıtırken, öğrenciler yerli otomobile yoğun ilgi gösterdi.

Üniversite tanıtım ve tercih fuarında öğrencilere TOGG sürprizi

SİVAS - Sivas'ta Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım ve Tercih Fuarı'na gelen öğrenciler yerli ve milli otomobil TOGG'la karşılandı.

Anadolu Üniversiteler Birliği Tanıtım ve Tercih Fuarı, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yerleşkesinde kuruldu. 15 üniversiteyi bünyesinde barındıran Anadolu Üniversiteler Birliği Sivas'ta tercih döneminde olan lise öğrencilerine verdikleri eğitim hakkında tanıtım yaptı. Tanıtım ve tercih fuarına gelen öğrenciler fuar alanına getirilen yerli ve milli otomobile yoğun ilgi gösterdi. Fuarın açılış konuşmasını yapan SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, bu fuarların öğrencilerin doğru tercih yapması ve meslekleri tanıması açısından önemli olduğunu söyleyerek, büyük şehirde yaşayan öğrencilerin elde ettiği fırsatları Sivas'taki öğrencilerin ayağına getirdiklerini söyledi. Konuşmanın ardından açılış kurdelesi kesilerek fuarın açılışı yapıldı.

"15 üniversite kendini tanıtacak"

SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, fuarda 15 üniversitenin verdikleri eğitimler hakkında öğrencilere kendilerini tanıtacağını söyleyerek, "Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak buradaki 15 üniversitenin tercih ve tanıtım fuarlarında doğru tercihler yapmanız ve aynı zamanda üniversiteleri tanımanız amacıyla düzenlemiş olduğu fuarın sizlere faydalı olmasını temenni ediyorum. Sevgili gençler bu tür fuarlar normalde Ankara-İstanbul gibi büyük şehirlerde yapılıyor. Anadolu Üniversiteler Birliği olarak da diğer illerdeki üniversite tercihi yapacak gençlere hem meslekleri tanımaları açısından, ilerideki kariyer planlamaları açısından hem de üniversiteleri tanımaları açısından 15 üniversite birlikte bu fuar etkinliğini gerçekleştirdik. Bugün Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde güzel bir etkinlik geçmesini diliyorum. Tüm stantları dolaşmanızın geleceğinizi planlama ve meslekleri tanıma açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Böylece büyük şehirlerdeki gençlerin elde ettiği fırsatı sizin ayağınıza getirmeye çalıştık. 15 üniversite buradan sizlere hem kendilerini tanıtmaya çalışacak hem de gelecekteki meslek seçimleriniz açısından yardımcı olmaya çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tercih ve tanıtım fuarına gelen öğrenciler yerli ve milli otomobili görünce mutlu olduklarını söyleyerek, üniversitelerin yaptığı tanıtımların gelecekte ki tercihlerini etkileyeceklerini söylediler.